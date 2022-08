Quels avantages à passer par une agence d'intérim ?

Recruter rapidement et simplement avec une agence d’intérim

Une agence d’intérim facilite aussi bien la carrière des intérimaires que le recrutement temporaire des entreprises. C’est un troisième parti qui se positionne comme un intermédiaire spécialisé dans le recrutement rapide et efficace pour des missions déterminées.Les missions d’une agence d’intérim sont de dénicher des profils d’intérimaires qualifiés, d’aider ces travailleurs à trouver des missions temporaires en rapport avec leurs compétences et leurs aspirations et enfin d’accompagner les entreprises en recherche de travailleurs temporaires.Une entreprise, peu importe sa taille et son domaine d’activité, peut faire appel à une agence d'intérim . Lors d’un pic d’activité (travail saisonnier, augmentation temporaire du travail…), lorsqu’il est nécessaire de remplacer temporairement un salarié ou encore lorsqu’une mission spécifique doit être réalisée, mais qu’aucun salarié n’a les compétences requises pour la réaliser.Passer par une agence d’intérim comporte de nombreux avantages pour les intérimaires, comme pour les entreprises. Voici quelques-uns des principaux avantages pour une entreprise :Le recrutement demande des moyens et du temps, quelle que soit la taille de l’entreprise. Le processus de recrutement est long, coûteux et parfois difficile. Rédaction de l’annonce, tri de CV, entretiens, embauche, intégration…Une agence d’intérim se charge de ces missions et vous fait gagner un temps considérable. Grâce à son vivier de candidats qualifiés, elle présente le candidat qui correspond à la demande de l’entreprise cliente.Une agence d’intérim peut prendre en charge toutes les démarches administratives liées à l’embauche d’un intérimaire. Un autre moyen de faire gagner du temps aux entreprises clientes.Rechercher, déclarer, rédiger, envoyer, payer et former le candidat… L’agence d’intérim s’occupe de toutes ces étapes chronophages.Une agence d’intérim dispose d’un vivier de talents divers et variés, qualifiés et prêts à travailler.En cas de demande spécifique nécessitant des compétences rares, les agences d’intérim ont un budget alloué à la formation. Cela leur permet de former les talents volontaires pour répondre au mieux aux besoins d’une entreprise.Un intérimaire dépend directement de l’agence d’intérim et non pas de l’entreprise. Ainsi, par le biais d’une agence d’intérim, il est possible de disposer d’une période de souplesse pour aménager le contrat. Par exemple :Salarié absent ou besoin temporaire durant un pic d’activité inattendu… L’agence d’intérim se charge de trouver un candidat qualifié rapidement.Lorsqu’un candidat intérimaire proposé par l’agence d’intérim ne correspond pas à l’entreprise, elle s’engage à le remplacer par un intérimaire à compétences égales.Une agence d’intérim comporte plusieurs avantages financiers pour une entreprise :