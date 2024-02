Qui pour remplacer Carlos Tavares à la tête de Stellantis ?

La succession s'annonce complexe, avec plusieurs défis à relever. Le futur dirigeant devra naviguer entre les attentes de la famille Agnelli, actionnaire majoritaire, les tensions entre les États italien et français, et les exigences des syndicats. Des noms comme Roy Jakobs, Michael Manley, Carlos Zarlenga, Maxime Picat et Antonio Filosa émergent comme potentiels successeurs, chacun apportant des compétences et des expériences uniques au tableau.



Cette transition se déroulera dans un contexte marqué par des enjeux stratégiques majeurs, notamment la gestion de la chaîne d'approvisionnement, l'électrification des gammes de véhicules, et les défis posés par la concurrence internationale. La direction que prendra Stellantis dépendra en grande partie de la capacité de son futur dirigeant à aligner ces diverses priorités avec la vision à long terme de l'entreprise.



La question de la succession de Carlos Tavares à la tête de Stellantis n'est pas seulement une affaire de choix de personne. Elle implique une réflexion approfondie sur l'avenir stratégique de l'entreprise dans un secteur en pleine mutation. Avec une décision attendue lors des résultats du premier semestre 2025, l'industrie automobile mondiale reste en attente des prochains mouvements de ce géant de l'automobile.