RSE : La Banque Postale au sommet du classement mondial Vigeo Eiris

Le travail engagé par La Banque Postale en matière de RSE est salué par les agences de notation comme le souligne son patron, Philippe Heim :

« Nous sommes très fiers d’être reconnus par Vigeo Eiris comme la première banque du secteur “Banques de détail et spécialisées” et comme l’une des 10 premières entreprises au monde en matière de performance extrafinancière. La notation de Vigeo Eiris, organisme indépendant reconnu, illustre nos engagements en faveur d’une finance responsable en matière environnementale, sociale et de gouvernance ».



A titre d’exemple, sa filiale de gestion d’actifs, La Banque Postale Asset Management, est devenue en l’espace de 2 années le premier gérant d’actifs généraliste en France à avoir labellisé 100 % de ses fonds éligibles avec le label ISR.



Avec sa banque de financement, La Banque Postale a décidé de doubler d’ici 2023 ses encours pour le financement de projets liés à la transition écologique (portés à 3 milliards d’euros) et exclut le financement de projets liés aux énergies fossiles.



Une démarche durable



La Banque Postale poursuit son engagement en faveur d’une finance durable. En effet, après l’atteinte de la neutralité carbone sur son périmètre opérationnel en 2018, elle s’est fixé l’objectif de zéro émission nette dès 2040 pour l’ensemble de ses activités bancaires (dix ans plus tôt que la date fixée lors de l’Accord de Paris sur le Climat).



À l’occasion de l’édition 2020 du classement Vigeo Eiris, La Banque Postale a ainsi amélioré de deux points sa notation RSE dans les domaines de l’environnement, de l’engagement social et de la gouvernance pour atteindre une note de 71 sur 100. Une note qui s’élève même à 82 sur 100 pour l’évaluation de l’empreinte carbone de la Banque Postale, qui obtient un « A » sur le thème de la transition écologique.



Vigeo Eiris est, depuis vingt ans, l’organisme leader pour la notation extrafinancière. Son classement annuel des performances RSE évalue près de 5000 entreprises internationales pour déterminer leurs engagements et leurs progrès en termes de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).



Le groupe bancaire public est reconnu par ce classement comme 1re banque mondiale pour sa performance RSE, 6 mois après que sa maison mère, le Groupe La Poste, ait, quant à lui, été classée 1er de l’ensemble des entreprises notées avec une score de 75/100.