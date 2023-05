Rachat d'Activision Blizzard : Microsoft obtient l'approbation européenne

La Commission européenne a validé le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, sous réserve du respect de certaines mesures visant à maintenir la concurrence sur le marché des jeux dématérialisés en streaming. L'exécutif européen a déclaré que les engagements proposés par Microsoft étaient adéquats pour remédier aux problèmes de concurrence qu'il avait identifiés.



La consolidation du secteur du jeu vidéo a poussé Microsoft à annoncer en janvier 2022 son intention d'acquérir Activision Blizzard, l'éditeur de titres à succès comme « Call of Duty », « World of Warcraft » ou encore « Candy Crush », pour un montant record de 69 milliards de dollars. Si la fusion aboutit, elle donnera naissance au troisième plus grand acteur du secteur en termes de chiffre d'affaires, derrière Tencent (Chine) et Sony (Japon), fabricant de la PlayStation.