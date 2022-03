Ransomwares : le montant payé par les victimes en forte hausse

Selon Unit 42, l’efficacité des ransomwares et leur capacité à rapporter de l’argent convainquent de plus en plus les pirates. 35 nouveaux groupes utilisant des ransomwares ont été identifiés par ses services en 2021. Ce qui explique que le nombre de victimes dont les données ont fuité a augmenté de 85% sur un an.



Sans surprise, le groupe de pirates Conti reste le plus actif, représentant à lui seul 20% des cas traités par Unit 42. Néanmoins, la guerre en Ukraine aurait causé quelques divergences au sein du groupe en février 2022, ce qui pourrait lui coûter cher. REvil arrive en deuxième position (7,1% des cas) devant Hello Kitty et Phobos.