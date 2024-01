Rapport Oxfam sur les inégalités de richesse : la situation empire

Les cinq hommes les plus riches du monde ont vu leur fortune doubler entre 2020 et 2023, passant de 405 milliards à 869 milliards de dollars, selon les calculs de l’ONG Oxfam. Tous milliardaires confondus, leur fortune a augmenté de 3.300 milliards de dollars depuis 2020, une croissance trois fois plus rapide que l'inflation. Et, désormais, les 1% les plus aisés possèdent 48% de tous les actifs financiers mondiaux. La différence met également en avant une distinction Nord-Sud : les pays riches du Nord détiennent 69% des richesses mondiales et accueillent 74% des richesses des milliardaires, bien qu'ils ne représentent que 21% de la population mondiale.



En France, la situation reflète cette tendance mondiale. Les quatre milliardaires français les plus riches, incluant la famille Arnault, la famille Bettencourt Meyers, ainsi que Gérard et Alain Wertheimer, ont vu leur fortune augmenter de 87% depuis 2020. Les 42 milliardaires français ont ensemble gagné 230 milliards d'euros, équivalant à un montant de 3.400 euros pour chaque citoyen français. En contraste, la richesse cumulée de 90% des Français a diminué durant cette période. Au niveau mondial, selon Oxfam, c’est la richesse de 5 milliards de personnes qui a baissé depuis 2020.