Rebond attendu pour la croissance mondiale en 2021, plus modérée en Europe

Aux États-Unis, le produit intérieur brut devrait progresser de 5,1% (contre 3,1% précédemment), en Inde la croissance pourrait augmenter de 11,5% ! La situation sera bien différente dans la zone euro, où le FMI prévoit certes un rebond de la croissance, mais assez limité : +4,2% pour l'ensemble des pays ayant l'euro comme monnaie. En Italie et en Espagne tout particulièrement, la hausse attendue du PIB ne sera pas aussi rapide qu'espéré. La France devrait bénéficier d'une poussée de 5,5%, mais l'Allemagne de seulement 3,5%.



Le Royaume-Uni inquiète fortement le Fonds, dont l'économie a plongé plus qu'attendu l'an dernier et qui pourrait faire moins bien que les prévisions pour 2021. Le pays cumule les difficultés liées au Brexit et au coronavirus. Comment expliquer cette différence entre la zone euro et d'autres régions du monde ? Selon le FMI, cet écart est la conséquence de la différence de comportement des autorités et des populations face au virus, ainsi qu'à la capacité d'adaptation à une mobilité réduite ainsi que les rigidités structurelles qui freinent chaque pays.