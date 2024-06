Rebond de la production industrielle en France

L'Insee a souligné les défis auxquels sont confrontées les branches intensives en consommation d'énergie en raison des prix élevés de l'électricité et du gaz. Les contrats négociés en 2022 et 2023 pour l'année 2024 ont entraîné une hausse des coûts de production, pesant sur la production de ces secteurs. Parmi les plus touchés, on trouve la sidérurgie (-27,7 %), les produits chimiques de base (-12,6 %), la fabrication de pâte à papier, papier et carton (-9,6 %) et la fabrication de verre et articles en verre (-9,4 %).



L'Institut met en évidence que la production des trois derniers mois dans ces branches reste en retrait par rapport au deuxième trimestre 2021, dernière période avant la forte hausse des prix de l'énergie. Cela reflète les défis persistants pour ces industries intensives en énergie, qui doivent jongler entre hausse des coûts et maintien de la production.



En parallèle, la reprise de la production industrielle s'accompagne d'une amélioration de l'activité économique générale. L'indice PMI composite définitif de S&P Global, combinant les secteurs des services et de l'industrie manufacturière, s'est établi à 50,5 en avril, contre 48,3 le mois précédent. Cette progression au-dessus de la barre des 50, qui sépare la croissance de la contraction, est principalement due à une amélioration de la demande dans le secteur des services. L'indice HCOB/S&P Global des services a atteint 51,3, contre 48,3 en mars, signalant une première reprise en territoire positif depuis près d'un an.