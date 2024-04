Réchauffement climatique : des pertes astronomiques en vue

La recherche indique que le changement climatique pourrait entraîner une perte annuelle de 38 000 milliards de dollars d'ici 2050. Ce chiffre, qui équivaut à une réduction de 17% du PIB mondial, découle directement des émissions de CO2 accumulées dans l'atmosphère, et ce, indépendamment des mesures futures pour réduire ces émissions. Les secteurs les plus touchés incluent l'agriculture, en raison de la diminution des rendements des cultures due à des températures extrêmes et à des précipitations irrégulières; l'immobilier, avec une augmentation des dégâts causés par les phénomènes météorologiques extrêmes ; et les infrastructures, en raison de l'augmentation des coûts de construction et de maintenance.



Les effets ne seront pas uniformément répartis. Les pays en développement, notamment en Afrique et en Asie du Sud, subiront des pertes proportionnellement plus élevées, estimées à environ 22% de leur PIB, en raison de leur vulnérabilité accrue et de leur moindre capacité d'adaptation aux changements climatiques. À l'inverse, les pertes en Europe et aux États-Unis sont projetées autour de 11%.