Record historique pour les exportations d'armement français en 2022

Le rapport annuel au Parlement dévoilé par La Tribune et l'AFP révèle que les exportations d'armement français ont atteint un niveau historique de 27 milliards d'euros en 2022, contre 11,7 milliards d'euros en 2021. Ce chiffre impressionnant est largement dû à la vente de 80 avions Rafale aux Émirats arabes unis (EAU), un contrat emblématique signé en décembre 2021 et effectif depuis 2022, pour une valeur de plus de 16 milliards d'euros.



Ce contrat majeur n'est pas le seul à avoir boosté les exportations françaises. L'Indonésie et la Grèce ont également passé des commandes fermes pour six avions Rafale chacun, soulignant le succès de l'avion de combat à l'export. En effet, 2021 avait déjà été une année fructueuse en termes de contrats pour le Rafale, notamment avec la Grèce, l'Égypte et la Croatie. Selon le rapport, la zone Proche et Moyen Orient représentait 64% du total des commandes en 2022, suivie par la zone Europe (23%) et l'Asie (8%).