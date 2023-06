Recyclage : la consigne pour le verre bientôt de retour

Autre mesure innovante, l'implantation progressive de poubelles jaunes de tri des emballages recyclables dans les rues, les zones touristiques, les entreprises et les lieux publics. Cette initiative vise à améliorer le recyclage des plastiques, particulièrement des bouteilles et canettes, souvent présents en grande quantité dans ces zones.



Enfin, Bérangère Couillard a annoncé le développement d'un système de « tarification incitative » pour les déchets. Cette mesure, déjà mise en place dans certaines villes, prévoit de faire payer plus cher ceux qui trient mal leurs déchets, incitant ainsi au tri. « Plus les Français trient, moins ils paient », a résumé la secrétaire d'État. La performance du pays en matière de gestion des déchets a été critiquée par Bruxelles, ces initiatives pourraient permettre de mieux atteindre les objectifs européens et de transition vers une économie plus circulaire.