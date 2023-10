Recyclage : repli inquiétant de la collecte

Malgré une année 2022 en croissance, la filière du recyclage français connaît un climat incertain pour 2023. La Fédération des entreprises du recyclage (Federec) a publié son bilan annuel, faisant état d'une hausse de 7,7% du chiffre d'affaires par rapport à 2021, atteignant 11,6 milliards d'euros. Cependant, la Federec exprime des inquiétudes quant à la baisse des cours des matières premières recyclées et au repli de la collecte pour l'année à venir.



Le bilan de la Federec indique que 39,8 millions de tonnes de matières premières issues du recyclage ont été produites et vendues en 2022, ce qui a permis d'éviter l'émission de 24 millions de tonnes d'équivalent CO2. Manuel Burnand, directeur général de Federec, souligne que les entreprises « ont globalement maintenu leurs chiffres d'affaires en répercutant certaines charges supplémentaires survenues en 2022 ». Néanmoins, leurs résultats nets ont souffert en raison de l'absorption de la hausse des coûts tels que l'énergie et le transport.