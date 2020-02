Redressement des finances publiques : la Cour des comptes étrille le gouvernement

Le rapport annuel de la Cour des comptes ne fait pas de cadeau à l'exécutif quant à sa gestion des finances publiques. Leur redressement, « déjà très graduel au cours des dernières années, est aujourd’hui quasiment à l’arrêt », constatent les sages de la rue Cambon. Pour ces derniers, l'ambition du gouvernement en matière d'assainissement des finances publiques est « limitée » tandis que leur état est jugé « préoccupant ». Cet effort minimal a pour conséquence une plus grande réduction des marges de manœuvre pour la politique actuellement menée par Edouard Philippe et Emmanuel Macron, « notamment en cas de récession ou d’autre choc majeur ». Le coronavirus fait peser un risque important sur l'économie mondiale et française.



La Cour des comptes relève que le choix du gouvernement a été d'accroître les mesures de baisse d'impôt, « en ne gageant celles-ci que très partiellement par des mesures d’économies ». L'exécutif a ouvert les vannes depuis la fin de l'année 2018, pour répondre aux exigences sur le pouvoir d'achat des « gilets jaunes ». À ces mesures d'urgence sociale, s'est ajoutée une politique de réduction des prélèvements en 2020 : 5 milliards pour l'impôt sur le revenu, 3,7 milliards pour la taxe d'habitation, 2,7 milliards pour l'impôt sur les sociétés.