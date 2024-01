Le projet d'arrêté prévoit que les supermarchés indiquent clairement sur les produits concernés les modifications de quantité et d'éventuelles augmentations de prix. Cette information devra être visible et lisible, directement sur l'emballage ou à proximité immédiate du produit.



Le projet a suscité des réactions mitigées dans le secteur de la distribution. Dominique Schelcher, patron de Système U, exprime des réserves en évoquant une potentielle perte de temps pour les équipes en magasin, et souligne que les industriels sont mieux placés pour connaître les modifications apportées aux produits.



Philippe Goetzmann, spécialiste du secteur de la distribution, rappelle dans une étude publiée avec la fondation Jean Jaurès que les prix et le poids sont libres, et que les réductions de quantité s'accompagnent souvent de changements de recette. Il soulève la difficulté de distinguer entre innovation alimentaire et hausse de prix masquée. Le célèbre cas du fromage fondu Kiri, qui a perdu 2 grammes lors d'un changement de recette, illustre la complexité de la problématique.