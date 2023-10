Réduire le déficit public : encore un effort !

Le budget 2024 de la France, adopté sans vote à l'Assemblée nationale grâce à l'article 49.3 de la Constitution, est également critiqué. Avec un total de dépenses de l'État de 491 milliards d'euros, hors charge de la dette, et un déficit public à 4,9% du PIB pour cette année, puis 4,4% en 2024, les chiffres sont bien éloignés des attentes européennes.



Le ministère de l'Économie prévoit une croissance économique de 1% en 2023, et de 1,4% en 2024. Cette dernière prévision a été jugée « élevée » par le Haut conseil des finances publiques. Son président, Pierre Moscovici, a pointé le manque d'économies « documentées » dans les documents budgétaires, remettant en cause la crédibilité de la trajectoire du pays. Moscovici a également appelé à un objectif français en matière de désendettement « plus ambitieux », exprimant ses préoccupations sur le rythme actuel de réduction de la dette.