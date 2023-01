Réforme de l’assurance-chômage : pas de scénario du « plein emploi »

Dès le 1er février 2023, pour tous les nouveaux chômeurs, la réforme de l’assurance-chômage introduira une modulation des droits. La durée d’indemnisation, quelle que soit la durée de cotisation qui a précédé la période de chômage, sera réduite en fonction du taux de chômage en France. Mais le 23 décembre 2022, un vendredi soir juste avant Noël et en pleine période de congés, l’exécutif avait annoncé une dernière modification des règles.



Un nouveau scénario était présenté aux partenaires sociaux et aux Français : celui du « plein emploi ». En l’occurrence, il prévoyait que la durée d’indemnisation serait réduite de 40% dès lors que le taux de chômage en France tombait sous la barre des 6%. Un scénario du « plein emploi », en somme. La nature et, surtout, la date de l’annonce ont été vivement critiquées alors que la réforme en elle-même n’est pas accueillie favorablement par les Français et les syndicats.