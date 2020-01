Réforme des retraites : le gouvernement retire l'âge pivot de 64 ans

C'est indéniablement un changement conséquent dans le projet de réforme des retraites. Le Premier ministre s'est en effet dit « disposé » à retirer du texte l'âge pivot fixé à 64 ans. Edouard Philippe l'a annoncé dans un courrier envoyé aux organisations syndicales : « Pour démontrer ma confiance envers les partenaires sociaux, et ne pas préjuger de l'issue de leurs travaux concernant les mesures à prendre pour atteindre l'équilibre en 2027, je suis disposé à retirer du projet de loi la mesure de court terme que j'avais proposée, consistant à converger progressivement à partir de 2022 vers un âge d'équilibre de 64 ans en 2027 ».



Si, au terme de la conférence sur l'équilibre et le financement des retraites, aucun accord ne se dégage pour équilibrer le régime des pensions, alors le gouvernement prendra des mesures par ordonnances pour « atteindre l'équilibre d'ici 2027 et financer les nouvelles mesures de progrès social ». Edouard Philippe espère néanmoins qu'un accord émergera d'ici la fin du mois avril, à l'échéance de la conférence.