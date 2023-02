Réforme des retraites : moins de 100 euros de plus pour 90% des concernés

Interrogé sur les chiffres concernant la réforme des retraites, sur lesquels le gouvernement a été épinglé, Olivier Dussopt , ministre du Travail, a confirmé : la revalorisation de 100 euros par mois ne concerne que très peu de retraités sur les 2 millions de pensions revalorisées dès l’adoption du texte.Pour commencer, seulement entre 1,8 million et 2 millions de retraités actuels auront une revalorisation. Et pour plus de la moitié d’entre eux, entre 900.000 et 1,1 million, la revalorisation ne sera qu’inférieure à 70 euros par mois.