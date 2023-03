Réforme des retraites : nouveau record de mobilisation le 7 mars 2023

Sans surprise, entre la CGT et le ministère de l’Intérieur, les chiffres divergent beaucoup. Mais la première comme le deuxième confirment que la mobilisation du 7 mars 2023 a été un succès pour les syndicats. Selon la CGT, pas moins de 3,5 millions de personnes ont défilé dans toute la France pour demander le retrait du texte au gouvernement. Soit plus d’un million de plus que le précédent record du 31 janvier 2023.



Du côté du ministère de l’Intérieur, les données sont bien moins importantes. 1,28 million de personnes auraient défilé, selon les autorités. Un nombre qui est malgré tout supérieur à celui annoncé par le ministère lors de la mobilisation du 31 janvier 2023 qui aurait vu défiler 1,27 million de personnes dans les rues de France.