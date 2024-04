Réforme du CPF : vers un reste à charge et des restrictions sur le permis moto

Parallèlement, le gouvernement a décidé de limiter l'accès au financement du permis moto via le CPF. D'après un nouveau décret, il ne sera plus possible de financer un permis moto si le titulaire du compte possède déjà un permis voiture, et vice-versa. Cette décision intervient après l'adoption d'une loi en juin 2023 autorisant le financement de tous types de permis, y compris pour les motos puissantes et les voiturettes.



Cette loi, qui avait été soutenue par les députés Renaissance Sacha Houlié et Aurore Bergé, est remise en question face à l'ampleur des dépenses engendrées. « On était contre cette loi parce qu’on savait que financièrement ça ne passerait pas », explique Aline Mougenot. Le Medef soutient la décision de restreindre le permis moto, estimant qu'il est nécessaire de contrôler les coûts pour préserver l'équilibre financier du CPF.



La réforme du CPF et les restrictions imposées sur le permis moto ont provoqué un vif débat parmi les partenaires sociaux, chacun exprimant ses préoccupations quant à l'équité et l'efficacité de ces mesures. Les syndicats espèrent encore des ajustements, notamment des conditions d’exonération supplémentaires pour les publics spécifiques. Les discussions se poursuivront jusqu'à l'examen du texte en commission le 17 avril, avant une possible entrée en vigueur rapide des nouvelles règles.