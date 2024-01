Durant sa conférence de presse du début de l'année, Emmanuel Macron a annoncé l'introduction d'un Acte II dans la réforme du marché du travail initiée en 2017. Cette nouvelle phase, qui sera initiée dès le printemps, a pour but de stimuler la création et la reprise d'emplois, ainsi que d'améliorer l'accompagnement des chômeurs, notamment par la formation et des aides pratiques relatives au logement et au transport. Cette annonce intervient dans un contexte où les discussions sur l'emploi des salariés seniors et l'assurance-chômage restent des sujets prédominants.



Pour « inciter à la création ou à la reprise d'un emploi », le chef de l'État n'a pas hésité à évoquer « des règles plus sévères quand des offres d'emploi sont refusées ». Pas de quoi rassurer tous ceux qui avaient déjà trouvé que le précédent serrage de vis était allé trop loin.