Réinsuffler de l’audace dans la politique RSE des entreprises

Quelle tristesse que la tiédeur ! Les entreprises, en matière de RSE, ne doivent pas se contenter d’une demi-mesure qui ne sera pas véritablement efficace dans la durée. En effet, les initiatives prises ne doivent pas se cantonner à un seul département dans les organisations ou bien se restreindre à figurer dans un onglet, actualisé de temps en temps, sur un site internet corporate. Bien trop souvent, les projets portés se retrouvent cloisonnés, peu coordonnés et peu visibles des parties prenantes. Un soutien financier par-là, une aide ailleurs… Avec, souvent pour seul horizon, la perspective d’une belle publication sur les réseaux sociaux. Changer d’échelle offrira, par conséquent, la possibilité de proposer autre chose que des seules actions dispersées et sans liens véritables. Il ne peut s’agir uniquement d’une addition d’actions ponctuelles si l’on souhaite que les externalités positives de l’entreprise soient globales.Décidons d’inventer et de réinventer ensemble. Pensons véritablement une politique RSE forte pour l’entreprise. Sans concession ni détour. Celle-ci doit s’inscrire au cœur de la stratégie de l’entreprise afin d’être cohérente. Cette cohérence, le cercle de réflexion, d’analyse et d’action consacré aux thématiques RSE, « Raisons d’être », a décidé de la mesurer en publiant le baromètre RSE 360Impact . Celui-ci évalue l’impact positif des entreprises à travers un prisme économique, social et environnemental et en offrant une approche intégrative allant, par exemple, de la féminisation des postes d’encadrement aux impôts payés en France. Le baromètre propose des critères pérennes et engageants en prenant appui sur l’étude de 50 entreprises françaises et étrangères dans 19 secteurs d’activité. S’il n’est encore qu’un classement parmi d’autres, il permet de faire émerger certaines grandes tendances. Le classement d’une entreprise est ainsi corrélé à sa capacité à avoir un impact global sur la société.