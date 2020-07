Remaniement : les surprises du premier gouvernement Castex

Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères : Jean-Yves Le Drian



Ministre de la Transition écologique : Barbara Pompili



Ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports : Jean-Michel Blanquer



Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance : Bruno Le Maire



Ministre des Armées : Florence Parly



Ministre de l'Intérieur : Gérald Darmanin



Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion : Élisabeth Borne



Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales : Jacqueline Gourault



Garde des Sceaux, ministre de la Justice : Éric Dupond-Moretti



Ministre de la Culture : Roselyne Bachelot



Ministre des Outre-mer : Sébastien Lecornu



Ministre des Solidarités et de la Santé : Olivier Véran



Ministre de la Mer : Annick Girardin



Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation : Frédérique Vidal



Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation : Julien Denormandie



Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques : Amélie de Montchalin