Rémunération des agriculteurs : la grande distribution réclame à Emmanuel Macron des garanties

La Fédération du commerce et de la distribution (FCD), qui réunit désormais les groupes E.Leclerc, Carrefour, Intermarché et Système U, a adressé un courrier à Emmanuel Macron, demandant une rencontre pour discuter de la rémunération des agriculteurs. Ce courrier, daté du 9 mai, souligne l'importance de revoir le dispositif Egalim, une série de lois visant à protéger les revenus des agriculteurs. La FCD, renforcée par l'adhésion récente d'E.Leclerc et d'Intermarché, pèse désormais plus de 70 % du secteur de la grande distribution en France.



Les dirigeants de la Fédération, parmi lesquels Alexandre Bompard de Carrefour, Thierry Cotillard des Mousquetaires/Intermarché, Philippe Michaud du Mouvement E.Leclerc, et Dominique Schelcher de Système U, mettent en avant l'urgence de revenir aux principes fondamentaux des lois Egalim. Ces principes incluent la contractualisation écrite obligatoire, la non-négociabilité de la matière première agricole, et la transparence à toutes les étapes des négociations commerciales.



En parallèle de la question de la rémunération agricole, la FCD souligne les énormes besoins d'investissements dans le secteur de la grande distribution. Les dirigeants estiment que les besoins annuels s'élèvent à environ 20 milliards d'euros, alors que la capacité actuelle d'investissement n'atteint que 10 milliards d'euros. Ces investissements sont nécessaires pour des projets de décarbonation, de numérisation, et d'adaptation des compétences.