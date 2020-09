Renault : Luca de Meo réorganise le groupe en quatre marques

Dans une interview au Point , celui qui est aux manettes du groupe Renault depuis le 1er juillet a donné les grandes lignes de sa vision pour le constructeur automobile, avant le dévoilement du plan stratégique programmé pour janvier 2021.La marque Renault sera gérée en direct par Luca de Meo. C'est aussi la marque dont l'identité et le positionnement sont les plus difficiles à identifier. « Je suis convaincu que l'âme de Renault est dans ses racines françaises ». La solution ? « Cette marque a toujours été plus créative que les autres, c'est dans sa culture. Elle doit jouer la modernité et l'innovation. Renault peut incarner la nouvelle vague de l'industrie automobile ».Luca de Meo conserve également Dacia dont la proposition dans le low cost est « très forte ». Pour le directeur général, la marque ne doit pas s'éloigner de son positionnement d'origine, en revanche « il faut lui donner une image plus cool ». La marque Alpine est également conservée. Elle a une identité « très spécifique de niche, très sportive, très française ». En revanche, Luca de Meo ne veut pas qu'elle reste dans le registre « rétro et classique » de l'Alpine A110. Renault, Dacia, Alpine… Et la quatrième marque ?