Renault, PSA : chute des ventes au premier semestre

Le pire est-il passé ? On l'espère en tout cas du côté de Renault et du groupe PSA, qui ont essuyé des pertes importantes des ventes au premier semestre. Entre janvier et fin juin, le groupe au losange a vendu 1 256 658 véhicules (particulier et utilitaires), ce qui représente une chute spectaculaire de 34,9%. Du côté du groupe PSA, les ventes ont trébuché de manière encore plus importante avec des livraisons en recul de -45,6% durant la même période. Des chiffres à comparer à la baisse du marché mondial, qui s'établit à 28,3%.



En ce qui concerne Renault, la marque mère essuie une dégringolade des ventes de 37,9% (760.299 unités), ce qui s'explique par son exposition dans les pays ayant subi un confinement strict : France, Italie, Espagne. Dacia, la marque low-cost, a subi un revers de taille avec des ventes en chute de 46,2% (211.158 ventes). La chute des ventes en Europe s'établit à 41,8% pour la seule marque Renault. C'est encore plus bas que la moyenne du marché (-38,9%).