Renault, Volvo et CMA GGM créent le « Tesla des utilitaires »

Le marché des véhicules utilitaires électriques, bien que naissant, représente un enjeu majeur pour les constructeurs. Avec seulement 8% des ventes en 2023, le potentiel de croissance est considérable, notamment dans le secteur de la logistique urbaine. Renault et ses partenaires aspirent à se positionner en leaders de ce segment, en proposant un utilitaire novateur, à la fois plus économique et performant.



Flexis, surnommé le « Tesla des utilitaires » par Luca de Meo, le PDG de Renault, va proposer des capacités de chargement optimisées et une gestion de la maintenance améliorée grâce à l'intégration de technologies de pointe. Conçu pour les entreprises ayant une large flotte, ce véhicule vise à simplifier la logistique tout en réduisant l'empreinte écologique.



L'initiative de Renault, Volvo Group et CMA CGM souligne la dynamique d'innovation dans l'industrie automobile face aux défis environnementaux. En dépit d'une concurrence croissante et des incertitudes économiques, l'association de ces trois géants pourrait bien redéfinir le paysage des véhicules utilitaires électriques.