Renault a besoin de 2 milliards pour sa filiale électrique

Face à ces enjeux, Renault pourrait être contraint de puiser dans ses ressources financières, notamment en envisageant la vente de parts de son capital dans Nissan. Cette stratégie, considérée comme un « bas de laine », devra être maniée avec prudence pour ne pas « brader » une participation stratégique, tout en répondant aux besoins immédiats de financement.



Malgré les obstacles financiers, Renault ne perd pas de vue son objectif principal : réussir le virage de l'électrification. Le lancement de nouveaux modèles électriques, comme le Scénic E-Tech et la très attendue R5 électrique, est au cœur de sa stratégie pour regagner des parts de marché et s'affirmer face à la concurrence, notamment celle des constructeurs chinois BYD et MG.



Le défi est de taille pour le constructeur, qui doit convaincre dans un marché des véhicules électriques de plus en plus compétitif. L'année 2024 s'annonce comme décisive, avec la nécessité de démontrer la viabilité de ses choix stratégiques et de rassurer tant les investisseurs que les partenaires. Pour Luca de Meo, directeur général, et l'ensemble de Renault, l'enjeu est clair : ne pas se tromper dans cette transition essentielle vers l'électrification, sous peine de compromettre l'avenir du groupe.