Renault a perdu 8 milliards d'euros en 2020

Les six derniers mois de l'année ont en effet présenté des signes positifs. Le chiffre d'affaires a certes reculé, mais de 8,9% « seulement ». Les pertes nettes se sont établies à 660 millions d'euros et la marge a repris des couleurs en passant dans le vert (3,5%). « Ce résultat est le fruit des efforts de tous, de l’accélération réussie du plan de réduction des coûts fixes et d’une amélioration de notre politique de prix », explique Luca de Meo dans le communiqué.



Le plan du patron de Renault est connu : augmenter la profitabilité sur chaque véhicule et viser les marchés les plus rémunérateurs. « La priorité est donnée à la profitabilité et à la génération de cash, comme annoncé lors de notre plan stratégique Renaulution », poursuit-il. Toutefois, l'année 2021 s'annonce difficile, entre la crise sanitaire qui se poursuit et les difficultés d'approvisionnement de composants électroniques.