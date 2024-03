Renault a réussi le lancement de sa R5, et maintenant ?

La présentation de la nouvelle R5 électrique par Renault a suscité un vif intérêt lors du dernier salon de Genève, positionnant l'entreprise en leader de l'innovation automobile. Le véhicule symbolise non seulement un retour aux sources avec un modèle emblématique revisité, mais aussi l'ambition de Renault de s'imposer dans le segment en pleine expansion des véhicules électriques. L'accueil enthousiaste du public et des professionnels met en lumière l'importante attente autour de ce véhicule, dont les premières livraisons sont prévues pour octobre-novembre.



Afin de maintenir l'intérêt du public, Renault a planifié une série d'événements et d'expositions à travers la France, dont un événement notable au centre Georges Pompidou à Paris dès le 23 avril. Suivront des présentations à Roland-Garros et dans un magasin éphémère parisien — profitant de l'effervescence des Jeux Olympiques — avant de rejoindre les concessions en septembre. Parallèlement, les commandes ouvriront en mai avec une annonce des prix, la version initiale étant promise autour de 25.000 euros, hors bonus écologique, pour une autonomie de 300 kilomètres.