Renault a vendu moins de véhicules en 2021 qu'en 2020

En résumé, il s'agit de vendre moins de voitures, mais de réaliser une plus forte marge. Dans un communiqué, le groupe explique qu'en 2021, « Renault a mis en place une stratégie d’optimisation de son mix canal et de ses prix. Le mix des ventes aux particuliers a gagné +10 pts entre le 1er semestre (40%) et le second semestre (50 %), avec un revenu net par véhicule plus élevé ». A priori, plutôt des bonnes nouvelles qui montrent que le plan de restructuration porte ses fruits.



Du côté de la transition électrique, le constructeur a indiqué que la marque Renault avait vendu pour 30% de ses véhicules particuliers en Europe en hybride (la gamme E-Tech). La Clio hybride a représenté 19% des ventes, contre 24% pour le Captur et 56% pour le SUV Arcane. La marque doit devenir 100% électrique dès 2030.