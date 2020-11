Renault : accord syndical pour la suppression de 2.500 postes

Par ailleurs, Renault a prévu un volet de reconversion et d'évolution des compétences qui vise à « maintenir le niveau d'employabilité des salariés ». FO précise de son côté que l'accord permet « d'anticiper l'adaptation et le développement des nouvelles compétences et de répondre aux besoins de transformation profonde des métiers du secteur automobile ». Par ailleurs, la mobilité interne entre métiers sera facilitée, et un plan d'accompagnement du changement et de renforcement de l'écoute des salariés sera aussi mis en place.



Le groupe Renault a subi de plein fouet la crise sanitaire et économique qui frappe la France et le monde depuis le début de l'année. Pour faire face, le constructeur automobile a annoncé la suppression de 15.000 postes, dont 4.600 dans l'Hexagone. Il reste donc 2.100 emplois à supprimer, prévus dans les usines. Les négociations se poursuivent entre la direction et les syndicats sur ce point.