Renault bénéficie d'une aide massive de l'État

Le premier trimestre 2020 de Renault a été catastrophique : le constructeur automobile a vu plonger ses ventes de 25,9%, soit 672.962 véhicules vendus de janvier à fin mars. L'an dernier à la même époque, le groupe avait écoulé 908.348 voitures. Dacia accuse le coup plus fort encore que les autres marques détenues par Renault, avec une baisse des ventes de plus de 40% (110.279 unités). Vient ensuite la marque au losange, qui enregistre un recul de 25,8% de ses ventes, avec 427.929 voitures écoulées au premier trimestre. Lada limite la casse avec une baisse de 3,2% (90.512 véhicules). Le chiffre d'affaires du groupe s'établit à 10,125 milliards d'euros, en recul de 19,2% par rapport à l'année dernière.



Les difficultés de Renault ont été importantes au premier trimestre, avec une glissade qui s'est assez logiquement accélérée à partir de la deuxième quinzaine du mois de mars, avec les mesures de confinement. Pour autant, le groupe a connu une année 2019 en dents de scie : au-delà de la crise sanitaire, le mal est plus profond. Mais en attendant, il faut bien passer le cap, c'est pourquoi le gouvernement a annoncé un plan de soutien de grande ampleur.