Renault créé cinq nouvelles entités pour son avenir

Luca de Meo, le directeur général de Renault, a levé le voile sur la nouvelle organisation du constructeur automobile qui va désormais compter cinq entités. La première et la plus importante pour l'avenir est Ampère, qui regroupe toute l'activité du groupe dans l'électrique et le logiciel. Qualcomm, le fabricant américain de processeurs, et Google sont des partenaires stratégiques dans cette nouvelle entité.



En parallèle, Mobilize se présente comme la « banque » du groupe, qui va mettre au point un système de location des véhicules. Un modèle qui devrait se démocratiser avec l'avènement de l'électrique. Une autre entité, Power, est très importante également puisqu'elle compte les activités thermiques de Renault et de Dacia. On y trouvera notamment Horse, une filiale en charge de fabriquer des moteurs thermiques et hybrides.