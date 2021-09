Renault dévoile son ambition pour la France

Le groupe Renault a présenté son plan de transformation pour la France, qui passe par 2.000 départs compensés par 2.500 embauches entre 2022 et 2024. La direction marche sur des œufs, le projet devant faire l'objet de négociations avec les partenaires sociaux pour conclure un accord social pluri-annuel. Néanmoins, le constructeur automobile a dessiné les grandes lignes de son ambition pour l'Hexagone.



Renault a l'intention de faire de la France le centre névralgique de la transition du thermique vers l'électrique et les nouvelles technologies. Cela va passer par « plus de 5.000 parcours de formation et de reconversion » afin de développer les compétences des salariés de ses usines. L'entreprise va, en parallèle, procéder à 400 recrutements dans de nouvelles « compétences clé », comme les sciences des données et la chimie des batteries.