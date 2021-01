Renault en panne sèche en 2020

Luca de Meo, le directeur général du groupe, a mis sur pied une nouvelle stratégie visant à améliorer la profitabilité. Un pari qui commence d'ores à déjà à porter quelques fruits. « Nous privilégions désormais la profitabilité aux volumes de ventes, avec une marge unitaire nette par véhicule plus élevée, et ce sur chacun de nos marchés », détaille-t-il. Et « les premiers résultats sont visibles au second semestre 2020 », soutient le patron entré en fonction en juillet dernier.



La marque Renault fait des étincelles sur le segment électrique, où elle domine le marché européen : 115.888 voitures électriques ont ainsi été vendues l'an dernier (dont plus de 100.000 Zoé). Un volume en progression de plus de 100% d'une année sur l'autre. Et le constructeur ne veut pas s'arrêter en si bon chemin : il mise beaucoup sur la Dacia Spring qui sortira en 2021. Il s'agira tout simplement de la voiture électrique la moins chère du marché.