Renault et Nissan officialisent leur nouvel accord pour l'alliance

Du côté de Nissan, on parle ouvertement de « divorce » et d'un détricotage en règle de l'alliance. Mais Renault avait besoin du feu vert de son partenaire pour mener à bien ses propres projets, et notamment Ampere, la division en charge des véhicules électriques, et Horse qui s'occupe des voitures à moteur thermique. Des questions se sont posées concernant le partage des brevets et de la propriété intellectuelle de Nissan.



Luca de Meo, le patron de Renault, a proposé une dizaine de projets industriels à Nissan, mais on ignore encore sur combien de ces projets les deux entreprises ont fini par s'entendre. Ce qui est sûr c'est qu'elles vont collaborer dans trois zones géographiques : l'Europe, l'Inde et l'Amérique latine. Ainsi, Nissan va produire sa Micro à Douai, sur le site où Renault fait déjà rassembler sa R5 électrique. Mitsubishi produira deux véhicules dans les usines espagnole et turque de Renault. La collaboration n'est donc pas morte, mais les relations ont retrouvé l'équilibre.