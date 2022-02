Renault et Valeo vont développer un moteur électrique 100% français

Un des objectifs des trois partenaires est de réduire la consommation d'énergie pour ce moteur, tout en développant davantage de puissance. C'est pourquoi ils vont concentrer leurs efforts sur deux pièces importantes du moteur : Renault va ainsi se charger du développement du rotor et de l'architecture générale. Valeo va s'occuper du stator à haut rendement. Le moteur aura une configuration dite « tout-en-un » pour une meilleure efficacité et une meilleure maîtrise du poids.



« Ensemble, nous allons concevoir et développer une nouvelle génération de moteurs électriques de haute technologie », s'est réjoui Luca de Meo. Ce nouveau partenariat fait la démonstration de la capacité des entreprises de se positionner « à l’avant-garde de la révolution électrique ». « Ce nouveau moteur conjuguera les plus hautes exigences environnementales avec les plus hautes exigences de performance », ajoute le PDG de Valeo, Christophe Périllot.