Renault et Volkswagen ne travailleront pas ensemble sur la Twingo électrique

En février, Renault avait dévoilé être en pourparlers avec Volkswagen pour partager la production de la nouvelle Twingo électrique, une initiative perçue comme un moyen de démocratiser le véhicule électrique. Cependant, malgré des discussions avancées, les deux constructeurs n'ont pas réussi à conclure un accord. « Au final, les deux groupes n'ont pas réussi à se mettre d'accord », a confirmé une source proche du dossier à Reuters.



Les divergences portaient principalement sur le partage des coûts et la localisation des pièces. « A chaque fois que vous soulevez une pierre sur ce genre de projet, il y a un problème. Il faut se mettre d'accord sur le partage des coûts, la localisation des pièces… C'est très compliqué », a ajouté une autre source. Volkswagen a finalement décidé de développer en interne son propre véhicule, visant un modèle plus petit et abordable que l'ID.2 pour 2027.