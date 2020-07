Renault fournit gratuitement des Zoé aux habitants d'un petit village

Les 25 habitants d'Appy résident dans une des villes les plus éloignées de toutes commodités. S'ils adoptent la mobilité électrique, alors elle est à la portée de tous, assure Renault dans un communiqué repris par Automobile-Propre Chaque maison sera équipée d'une wallbox et de prises qui permettront de recharger le véhicule. De plus, la commune se verra dotée d'une borne publique. Le tout sera lancé dès le 21 juillet par Renault et le maire de la commune.Cette opération marketing, menée conjointement avec Publicis, représente un investissement relativement modeste pour Renault, qui avait déjà proposé 300 Zoé en autopartage pour le personnel soignant pendant la crise sanitaire. Le constructeur automobile a l'ambition de faire des habitants d'Appy des « ambassadeurs » qui pourront porter le message suivant : « Le passage aux véhicules électriques est simple et ne complexifie en rien le quotidien ». C'est d'autant plus important que les véhicules électriques sont souvent présentés comme des voitures citadines.