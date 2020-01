Renault limite la casse en 2019

Le groupe Renault et ses différentes marques (Dacia, Lada) ont limité la casse l'an dernier sur un marché automobile difficile. Le constructeur automobile a écoulé 3,75 millions de véhicules en 2019, un chiffre en baisse de 3,5%. Pas si mal au vu de la contre-performance de PSA qui a accusé une baisse de 10%, avec 3,49 millions de voitures vendues l'an dernier. Les deux constructeurs étaient à peu près à égalité en 2018. Avantage à l'entreprise au losange donc, même si la marque Renault essuie tout de même une baisse de ses ventes de 6,9% avec 2,357 millions d'unités vendues. Le groupe a pu compter sur les performances de ses deux autres marques : Dacia affiche une croissance de 5,1% (736 570 unités), Lada une progression de 3,6% (412 889 unités).



La part de marché mondiale du groupe Renault s'établit à 4,25%. Un résultat convaincant au vu des difficultés du marché, tiraillé entre les tensions commerciales entre États-Unis et Chine et un contexte géopolitique peu favorable. En Europe, Renault se paie même le luxe d'augmenter ses ventes d'une année sur l'autre (+1,3%) avec 1,946 million de véhicules écoulés. Dacia est particulièrement performant avec une croissance des ventes de 10,4% sur le vieux continent !