Renault ne soutiendra pas le projet de reprise du sous-traitant SAM

Après analyse du dossier, le constructeur ne peut confirmer les hypothèses de chiffre d'affaires présentées par Patrick Bellity. « Une nouvelle fois, comme cela avait été constaté en juillet 2021, cette offre ne présente pas les conditions de pérennité et de sécurité nécessaires pour l'entreprise et ses salariés », ajoute Renault pour qui de forts doutes existent quant à la solidité financières de la SAM.



Renault relève qu'il est le seul acteur industriel à avoir apporté au fil des ans un soutien financier direct à l'entreprise, de l'ordre de 42 millions d'euros pour « pallier une situation rendue difficile par l'absence structurelle de compétitivité ». Le constructeur regrette cette situation et mesure les conséquences de sa décision. Il va néanmoins « poursuivre le dialogue » avec la SAM et proposer des solutions alternatives d'emploi au sein de Renault pour les salariés.