Renault pourrait fermer quatre usines en France

En 2019, Renault accusait ses premières pertes en dix ans. Autant dire que l'épidémie de coronavirus, qui a suspendu quasiment toute activité dans le secteur automobile durant deux mois, n'a rien fait pour arranger les choses. Selon Le Canard enchaîné, la marque au losange aurait l'intention de mettre en œuvre un plan d'économies qui obligerait à la fermeture de quatre usines du groupe. La plus symbolique serait celle de Flins-sur-Seine, dans les Yvelines, qui emploie 2.600 salariés. L'an dernier, le site a assemblé 160.000 véhicules, dont des Zoe et la Nissan Micra.



Le site de Flins serait la dernière usine d'une série de quatre à fermer : Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne (263 salariés), qui répare des moteurs et des boîtes de vitesse ; Dieppe, en Seine-Maritime (386 salariés), qui assemble la sportive Alpine A110 ; et Caudan, dans le Morbihan (385 salariés), une fonderie qui fabrique des produits en fonte pour les moteurs, les châssis et les boîtes de vitesse. En tout, plus de 3.600 emplois seraient menacés par ce plan d'économies.