Renault pourrait séparer ses activités électrique et thermique

Si une entrée en Bourse n'est pas possible, le groupe envisage de présenter de manière séparée les résultats de l'électrique d'une part, et du thermique de l'autre. Il s'agit de donner aux deux activités une plus grande visibilité, ce qui serait une manière de les valoriser aux yeux des investisseurs. Quoi qu'il en soit, il faudra d'abord obtenir l'aval de Nissan, partie prenante au sein de l'alliance qui compte aussi Mitsubishi.



Durant le premier trimestre, Renault a vendu 552.000 véhicules, c'est 17% de moins qu'il y a un an. Les volumes sont à leur plus bas niveau depuis 13 ans, en raison des difficultés d'approvisionnement et aussi de la fermeture de l'activité en Russie, deuxième marché pour le constructeur. En revanche, le chiffre d'affaire de 9,7 milliards d'euros n'a reculé que de 2,7% grâce à la montée en gamme impulsée par le directeur général Luca de Meo.