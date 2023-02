Renault redresse la tête en 2022, malgré les obstacles

« Les fondamentaux du groupe ont été assainis en profondeur et nous ne reviendrons pas en arrière. Les perspectives financières 2023 et le retour d'un dividende en sont la démonstration », assure encore Luca de Meo. Parmi les bonnes nouvelles, la production a connu une amélioration au deuxième semestre, même si la chaîne d'approvisionnement est toujours difficile. Le carnet de commandes de Renault demeure à un niveau record de 3,5 mois de ventes.



Ce retour de Renault a été rendu possible par un travail de fond important. Les marges se sont redressées grâce à la réduction des rabais et à la montée en gamme. Des modèles comme la Megane électrique ou encore le SUV Arkana démontrent que le constructeur ne veut plus être synonyme d'entrée de gamme. Une place désormais occupée par Dacia, qui enchaîne d'ailleurs les succès. Renault a vendu 2 millions de véhicules l'an dernier (500.000 pour Dacia), c'est deux fois moins qu'il y a quatre ans.