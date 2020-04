Renault reprend le travail

Trois usines de Renault ont repris l'activité cette semaine : à Cléon (Seine-Maritime), qui assemble des moteurs, à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) qui produit des pièces détachées, et au Mans (Sarthe), où l'on fabrique des châssis. Une reprise « extrêmement progressive, avec des effectifs limités, qui vont augmenter progressivement », a précisé Tristan Lormeau, le directeur des ressources humaines du groupe, durant une conférence de presse. Il s'agit pour l'entreprise d'éprouver le dispositif sanitaire mis en place pour les salariés. Si tout va bien, l'usine de Flint (Yvelines) reprendra la semaine prochaine, avec les autres sites qui suivront « jusqu'à début mai », a indiqué Patrice Haettel, le directeur industriel pour la France.



Le démarrage ne peut être que progressif, le constructeur devant se préparer : « Il faut qu’on montre qu’on sait travailler avec le protocole sanitaire, et donc cela va demander beaucoup de temps pour être prêt le jour où nos concessions vont rouvrir », a indiqué le dirigeant. Selon la CFDT, la reprise se fait avec 25% des salariés sur place, en demi ou quart d'équipes. Et une formation est offerte sur les postes pour le respect des gestes barrière. Si la production ne retrouvera pas immédiatement les niveaux d'avant la crise sanitaire, la demande est là : « les carnets de commandes pour Zoe sont pleins, les clients attendent leurs véhicules », explique Franck Daoût, délégué CFDT.