Renault suspend l'introduction en Bourse d'Ampere, sa filiale électrique

L'action de Renault a connu des fluctuations suite à cette annonce, témoignant de la réactivité du marché à de telles décisions stratégiques. Les analystes financiers ont globalement salué cette décision, la considérant comme pragmatique et adaptée au contexte actuel. Des institutions telles qu'Oddo BHF, Stifel et Jefferies ont mis en avant la solidité financière croissante de Renault et l'intérêt limité des investisseurs pour le projet d'introduction en Bourse d'Ampere.



La concurrence accrue dans le secteur des véhicules électriques, notamment avec l'émergence de « pure players » comme Tesla, ajoute à la complexité du marché. La baisse des subventions, comme en Allemagne, et l'incertitude autour des politiques de soutien influencent également la dynamique du secteur.



Bien que l'annulation ne soit pas définitive, elle soulève des interrogations sur l'avenir d'Ampere, notamment concernant les investissements de Nissan et Mitsubishi et la capacité de Renault à financer ses projets à long terme. Renault vise un chiffre d'affaires de 25 milliards d'euros pour Ampere d'ici 2031, avec des ambitions élevées pour sa marge opérationnelle. Cela implique une éventuelle réintroduction en Bourse pour financer les initiatives post-2026.