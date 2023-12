Renault veut réduire de moitié ses coûts industriels

Renault a dévoilé son ambition de réduire considérablement ses coûts industriels dans les cinq prochaines années. L'entreprise vise une diminution allant jusqu'à 50% pour ses véhicules électriques et de 30% pour les thermiques, une feuille de route qui fait partie de son vaste plan de transformation des usines, initié en 2021. Ce projet, qui s'inscrit dans une logique d'optimisation et de rationalisation, comprend également une simplification de la gamme de véhicules proposée par le groupe.



Le groupe a déjà pris des mesures importantes comme l'arrêt de l'assemblage de voitures neuves à Flins, dans les Yvelines. Ces décisions reflètent la volonté de l'entreprise de s'adapter aux nouvelles réalités du marché automobile, marquées par une pression croissante sur les prix.



Au cœur de cette stratégie de réduction des coûts, le site industriel de Bursa en Turquie joue un rôle central. Détenu majoritairement par Renault et en partenariat avec l'entreprise turque Oyak, ce site se voit confier la production de quatre nouveaux modèles, dont trois SUVs. Parmi ces nouveautés, le SUV low cost Duster, désormais commercialisé sous la marque Renault, constitue une première pour le site de Bursa.