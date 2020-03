Rencontre avec Anne Brenner

Après son diplôme de l'Ecole des Beaux-Arts de Paris et une licence en Arts Plastiques de Paris1 Panthéon-Sorbonne, elle est lauréate de la Villa Médicis Hors-les-Murs. Cette bourse lui permet d’entamer son parcours d’artiste en résidant un an et demi en Afrique où elle développe son concept de l’empreinte.

« Accompagnée par des rangers, j’ai appris à pister les animaux en Afrique dans le but d’obtenir leurs empreintes de pas sur des toiles que je posais dans leurs passages. Ces toiles sont le reflet du comportement instinctif de l’animal. Je disposais mes toiles camouflées dans les passages d’animaux les plus récents. Ils laissaient sur mes toiles la trace de terre de leurs pas. Mes toiles sont aussi imprégnées des pluies, du soleil et du travail dentelé des termites.

L’animal est l’élément actif du paysage et mes toiles restituent un morceau de ce paysage. Elles sont le témoignage de la vie sauvage des grands mammifères dans leur élément naturel. »