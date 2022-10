Rencontre avec Maxime Thoreau

Comment vivez-vous la relation entre le péril climatique et plus globalement environnemental et l’accomplissement technique de l’humanité, est-ce un sujet de questionnement pour vous ?



L’industrie et les formes qu’elle produit sont la base de mon travail c’est évident. Cependant ce n’est qu’une appropriation formelle. Ma pratique sculpturale ne cherche ni à faire l’apologie de ce système ni à venir en peindre un portrait critique. Là n’est pas le propos. Celui-ci est un regard de sculpteur à propos de la sculpture. Quels que soient par ailleurs mes engagements écologistes appliqués à ma vie quotidienne.



Vous n’hésitez pas à donner de votre temps et à partager avec des collégiens lors de journées de travail. Cela correspond-il à votre vision du rôle de l’artiste dans notre société ?



Il est effectivement crucial de redonner à l’art et à la culture en général la place qu’elle mérite dans l’éducation. J’ai enseigné l’art plastique en collège pendant une année scolaire. Malheureusement le constat est que l’art plastique et la musique, qui d’ailleurs disparaissent dès la fin du collège, n’étant certainement pas essentiels, sont considérés par tous ou presque (direction, parents, élèves) comme une heure de récréation. C’est bien dommage et j’espère que des interventions d’artistes en milieu scolaire peuvent être des déclics, des moments privilégiés afin d’éveiller une curiosité chez les plus jeunes.